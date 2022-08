Cafébaas Patrick uit Kampen is overlast spuugzat en deelt beelden van daders: ‘Het is van de zotte’

Midden in de nacht loopt een jonge vrouw in een wit jurkje over het Unieplein, als ze het terras van het café passeert gooit ze een regenton omver. Achteloos loopt ze verder, om net buiten het bereik van de camera in een taxi te stappen. ,,Het is toch van de zotte dat dit gebeurt’’, verzucht Patrick Kranenburg van café De Unie. ,,Het is zo zonde, en wat heeft het voor nut?’’