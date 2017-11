'Cameratoezicht bij station Kampen Zuid'

Vervuiling wasserij breidt zich uit onder IJsselmuiden

9:52 De provincie Overijssel doet in de komende maanden onderzoek naar bodemverontreiniging in IJsselmuiden. Onder de wijk Zandberg, in de omgeving van de Zandbergstraat, is het reinigingsmiddel Per aangetroffen. Deze stof werd in de jaren zestig en zeventig gebruikt door de wasserij aan de Blekerijweg en heeft zich via het grondwater onder IJsselmuiden verspreid.