Canadese beeldhouwer schenkt buste aan Willem Kolff Stichting

Dat gebeurde deze week in de Kolff Museumkamer van het vroegere Stadsziekenhuis, tegenwoordig een vestiging van woonzorgconcern IJsselheem. In die kamer werd in 1943 de eerste patiënt ooit behandeld met het dialyse apparaat dat Kolff de oorlogsjaren in Kampen ontwikkelde. Totdat hij een nier kreeg van zijn broer werd Greg Kurylo met een latere versie van dat apparaat jarenlang in leven gehouden. Vandaar dat het in Kampen een warme en emotionele ontmoeting werd.