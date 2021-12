Carbid als alternatief voor vuurwerk? Dat vraagt om voorlichting, vinden ze in Flevoland

Omdat steeds meer jongeren vanwege het vuurwerkverbod op oudejaarsdag willen carbidschieten, wordt dit jaar ook in Flevoland een veiligheidscampagne gehouden. Opgeroepen wordt om tijdens het knallen een Bewust Oplettende CarbidKnaller (Bock) aanwezig te hebben. ,,We willen dit initiatief als een olievlek over Nederland verspreiden.

Het initiatief is ontstaan omdat er steeds meer mensen gewond raakten door carbidschieten. Volgens Jan Wittenberg, voorlichter bij de Veiligheidsregio IJsselland, is extra voorlichting dan ook nodig. ,,Door jongeren of volwassenen ‘Bewust Oplettende Carbid Knallers’ te maken, vergroot je de veiligheid rondom het carbidschieten. We willen dit initiatief als een olievlek over Nederland uitspreiden.”

De BOCK-campagne al in verschillende regio’s plaats, zoals IJsselland en Noord- en Oost Gelderland. Wittenberg merkt dat steeds meer jongeren experimenteren met carbid. ,,Dit komt voornamelijk door het vuurwerkverbod. Het schieten met carbid is niet verboden. Dat kan op een veilige manier, maar dan moet je wel weten hoe je ermee om moet gaan.”

Per bus een Bock

Dit jaar wordt in Zeewolde als extra voorwaarde gesteld dat per bus een Bock wordt aangesteld. Die persoon is op de hoogte van de vijf tips voor veilig carbidschieten en let dit jaar ook op de coronamaatregelen (maximaal vier personen per bus die onderling 1,5 meter afstand van elkaar houden). ,,Elke gemeente bepaalt zelf de regels rondom het carbidschieten. Ze bepalen zelf of ze er een vergunning voor afgeven en welke maatregelen er genomen moeten worden”, aldus Wittenberg.

Kampen doet dit jaar niet mee met de Bock-campagne. Volgens een woordvoerder vanwege dezelfde reden als de afgelopen jaren: de gemeente wil geen gehoorbeschermers uitdelen omdat veel schutters die al hebben en omdat Kampen een groot aantal schutters heeft. Ook is er volgens de gemeente veel contact met de schutters via het jongerenwerk en het Schuttersgilde.

Vooral de regels rondom publiek zijn belangrijk bij het carbidschieten, vindt Wittenberg: ,,Je moet niet alleen over je eigen mensen waken dat zij veilig handelen, je moet ook eventuele toeschouwers beschermen. Dit jaar is het bijvoorbeeld heel belangrijk om afstand te houden en niet in grote groepen bij elkaar te komen.”

De vijf tips van Wie is de Bock? 1. Bereid je goed voor. En informeer tijdig bij je gemeente naar de voorwaarden en vergunningen. 2. Bescherm jezelf en anderen. Gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril. 3. Zorg voor EHBO. En voor voldoende blusmiddelen (water om te koelen, blusdeken) zodat je goed kunt handelen, mocht er toch iets verkeerd gaan. 4. Gebruik goed materiaal. Gebruik alleen een melkbus in goede staat met een stevige bodem. Schiet met een plastic bal in plaats van een melkbusdeksel en zorg dat de bus – na het ontsteken – niet achteruit kan schieten. 5. Ontsteek het carbid veilig. Ontsteek de bus met een fakkel op een stok, terwijl je aan de zijkant van de melkbus staat. Ga nooit op de bus zitten. Zorg dat het publiek op veilige afstand is. Bron: wieisdebock.nl