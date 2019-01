Carbidbeleid 2.0 in Kampen ‘lijkt geslaagd’

Straten in Putten en Kampen winnen op nieuwjaars­dag 100.000 euro bij Postcode Loterij

21:42 Het nieuwe jaar is goed begonnen voor een aantal bewoners van de Reviusstraat in Putten en de Cellesbroek in Kampen, want in hun straat viel een Buurt-Ton van de Postcode Loterij.