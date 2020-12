Carbidknallen en kerkklokken mengen zich in Kampen

CHECK JOUW PLAATS KAART | IJsselland laat opvallende daling in aantal besmettin­gen zien

14 december Het aantal positief geteste mensen in Oost-Nederland nam het afgelopen etmaal af. Met name veiligheidsregio IJsselland kende een opvallende daling, van 311 naar 198. Wat de waarde van de cijfers is laat zich lastig bepalen.