Carbidprotest Kampen schot in de roos: op 54 (!) plekken mag je rond de jaarwisseling knallen

Petitie

Voorafgaand aan de vergadering boden de schutters een petitie aan met het verzoek het carbidschieten weer vrij te geven in de hele gemeente Kampen, ook al om de veiligheid te waarborgen. Want, zo is de gedachte van de schutters; te veel melkbusschutters op aangewezen locaties levert gevaarlijke situaties op. Ook de communicatie in het hele traject, juist in de laatste weken van het jaar, liet te wensen over, vonden de schutters. Die lieten regelmatig van zich lieten horen tijdens het debat; tot twee keer toe moest plaatsvervangend voorzitter Janita Tabak de toeschouwers op de publieke tribune waarschuwen zich niet met applaus of boegeroep met de discussie in de raad te bemoeien.