Carbidschieten in regio IJsselland mag bijna overal doorgaan, in Kampen melden zich al 600 schutters

Carbidschieten met de jaarwisseling blijft in de meeste gemeenten in de regio IJsselland mogelijk. De elf burgemeesters hebben woensdag met elkaar afgesproken dat elke gemeente haar eigen koers mag varen. Zwolle heeft de traditie helemaal verboden, elders blijft het met maximaal twee personen mogelijk.

De burgemeesters van de elf gemeenten kwamen woensdag voor de 28e keer dit jaar bij elkaar om het over de coronamaatregelen te hebben, samen met vertegenwoordigers van onder andere de GGD, politie en defensie. ,,We zijn als burgemeesters blij met de duidelijkheid die er nu is’', doelt voorzitter Peter Snijders (burgemeester van Zwolle) op de lockdown die door het kabinet is ingesteld.

Anders dan anders

Belangrijk gespreksonderwerp was de traditie van carbidschieten. Daar wordt door iedere gemeente een eigen invulling aan gegeven. Dalfsen en Deventer staan het bijvoorbeeld alleen toe buiten de bebouwde kom. ,,We zien al dat heel veel organisatoren hun verantwoordelijkheid nemen en ervoor kiezen om het een jaar over te slaan’’, zegt Snijders. ,,Het zou toch al anders gebeuren dan we gewend waren. Geen tentjes, geen bier en hamburgers en geen grote bijeenkomsten.’’

Volledig scherm Bort Koelewijn. © ANP

De mogelijkheid om met maximaal 2 personen bij elkaar te schieten blijft in de meeste gemeenten dus bestaan. Ook in Kampen, traditioneel de gemeente waar in deze regio de meeste schutters actief zijn. Burgemeester Bort Koelewijn verplichtte schutters eerder al om zich aan te melden. Ondertussen hebben zich zeshonderd schutters gemeld, laat de burgemeester weten.

Quote Een perfecte samenle­ving zal het op oudejaars­dag in Kampen niet zijn. Maar ik wil er wel in de buurt komen Bort Koelewijn, Burgemeester Kampen

Er mag in de gemeente op 46 aangewezen locaties worden geschoten. ,,Voor al die plekken hebben we inmiddels een contactpersoon. Dat heb ik als voorwaarde gesteld, anders zou de locatie worden geschrapt’’, zegt de burgemeester. Met hen wordt overlegd over de invulling en over het toepassen van de coronamaatregelen.

,,Ik heb er vertrouwen in dat ik een beroep kan doen op de eigen verantwoordelijkheid. En dat de covidregels in acht worden genomen. De anderhalve meter afstand, maar ook de maximale groepsgrootte van twee. Al zal men op oudejaarsdag nog best eens aan die laatste afspraak herinnerd moeten worden’’, zegt Koelewijn. ,,Een perfecte samenleving zal het op oudejaarsdag in Kampen niet zijn. Maar ik wil er wel in de buurt komen.’’

Volledig scherm Peter Snijders. © Frans Paalman

‘Zoek niet de muizengaatjes op’

Want zowel Koelewijn als Snijders hamert op de coronamaatregelen. ,,Het is van het grootste belang om het virus terug te dringen. Dat lijken we in deze discussies soms wat uit het oog te verliezen’’, zegt Snijders, die de carbidtraditie in zijn eigen gemeente helemaal heeft verboden. ,,Hou je aan de maatregelen. Zoek niet de muizengaatjes op, maar werk loyaal mee aan het beperken van contacten.’’