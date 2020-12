Carbidschieten met deksel veilig? Kampen vindt van wel, mits met spijkerbroek

Kamper klokkenlui­ders kunnen eindelijk weer in de touwen

27 december Eindelijk kunnen ze weer in de touwen, de 19 mannen en een vrouw van het klokkenluidersgilde Geert van Wou in Kampen. Niet in hun geliefde Bovenkerk, maar in de toren van de Buitenkerk. De mechanisch bediende klokken daar hebben een touw aangemeten gekregen zodat ze ook met de hand kunnen worden bediend. Het is even behelpen met 3 in plaats van 9 klokken, toch zijn de klokkenluiders zielsgelukkig.