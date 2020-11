Carbidverkoper Bram klaar voor knallende verkoop in IJsselmuiden: ‘Ze bellen overal vandaan’

Scholier (13) wordt onwel en overlijdt op school in Kampen: ‘Verschrik­ke­lijk’

13 november De leerling die donderdagochtend op het Almere College (VIA) in Kampen onwel werd, is overleden. Dat heeft de school laten weten in een brief aan ouders en leerlingen. Het gaat om een 13-jarige jongen uit de brugklas.