Carbrio gaat in vlammen op in Kampen

Opgepakte bewoner bij brand Kampen was buurt al vaker tot last: 'De politie wist dat er iets gaande was'

8 maart De man die gisteren is aangehouden bij de brand in een woning in de Oudestraat in Kampen, zit nog vast. ,,Hij wordt verdacht van brandstichting of betrokkenheid daarbij’’, zegt politiewoordvoerder Frank Brouwer. Omwonenden en ondernemers uiten vanochtend in een bijeenkomst op het stadhuis hun zorgen bij burgemeester Bort Koelewijn, die daar nog zegt dat er niemand is aangehouden.