Carnavalavereniging d’Uidelvers in Kampen stopt

Met pijn in het hart

Het besluit is genomen na een ledenvergadering afgelopen week. Daar is vastgesteld dat het voor de vereniging niet meer mogelijk is carnaval in Kampen te organiseren. Door minder mogelijkheden en het enorm teruglopende ledenaantal in de afgelopen maanden binnen de vereniging is het niet meer te doen een mooi carnavalsfeest voor zowel kinderen als volwassenen neer te zetten. ,,Wij heffen met pijn in het hart onze vereniging op’’, schrijft de vereniging.