CDA-Kamerlid uit Kampen draagt de hoed van plaatsgenoot Heidi tijdens Prinsjesdag: ‘Ik stond te juichen’

Het hoedje is daags voor Prinsjesdag al in Den Haag, alleen de afgekeurde modellen staan nog in het atelier van de hoedenmaakster in Kampen. Hoedje 1 vindt Urban zelf de mooiste. ,,Maar die paarsblauwe kleur pakte niet helemaal goed uit.’’ Hoedje 2 is het ook niet geworden: de langwerpige sculptuur stond Hilde Palland gewoon niet. Ook de bolvormige hoedjes 3 en 4 zijn afgekeurd, net als hoedje 5, een relatief plat exemplaar. ,,Daarbij was het net alsof ze een plaat voor haar hoofd had. Dat wil je niet uitstralen als Kamerlid.’’