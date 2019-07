CDA Kampen gaat overstag en stemt vóór boodschappen doen op zondag

,,Onze overweging is dat er op zondag ruimte blijft voor ongehinderde kerkgang, maar ook om boodschappen te doen", aldus Wellenberg. ,,Voor mij persoonlijk is die combinatie geen probleem. Ik ben kerkganger, maar kan op zondagmiddag ook gerust een boodschapje doen. Ik vind niet dat we elkaar principes moeten opleggen.”

Opluchting

In zekere zin is het besluit een opluchting, stelt Wellenberg. ,,Het is en blijft een gevoelig punt voor een groot deel van de Kamper bevolking", beseft het raadslid. ,,Het is al zo lang een punt van discussie en houdt de gemoederen al zo lang bezig. In deze coalitie is er voor het CDA ruimte om een eigen standpunt in te nemen, waardoor we nu af lijken te zijn van de discussie.”

Volgens Wellenberg is het CDA nooit écht tegen activiteiten op zondag geweest. ,,Zie de horeca die open is, de grote evenementen die mogen worden gehouden en de winkels die dan in dat gebied open mogen", legt hij uit. ,,De afgelopen jaren zaten we in coalities met partijen, waarin is afgesproken om niet mee te werken aan zondagsopenstelling. Sinds vorig jaar zijn de verhoudingen in de raad en in de coalitie veranderd en mogen partijen naar eigen principes stemmen. Wij hebben geproefd dat er binnen het CDA steeds meer draagvlak is ontstaan om in te stemmen met dit voorstel.”

Historisch