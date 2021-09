CDA Kampen schuift in herkansing Bas Wonink (47) naar voren als opvolger van wethouder Geert Meijering

Nu, twee weken later, heeft de CDA-fractie een nieuwe kandidaat-wethouder gevonden in Bas Wonink. Hij is lid van de auditcommissie bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) en fractievolger namens het CDA. Ook was hij algemeen bestuurslid van het WDOD. Wonink werkt als strategisch adviseur programmering bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Wonink woont samen met zijn echtgenote in Kampen. Ze hebben drie zonen.

‘Volste vertrouwen’

In een persbericht laat hij weten het een ‘eer te vinden dat hij is voorgedragen als wethouder’. Fractievoorzitter Jan Marskamp is blij dat er opnieuw een opvolger voor de vertrokken Meijering gevonden is. ,,Wij hebben het volste vertrouwen in Bas. Hij is een echte bestuurder, die de nodige ervaring in het waterschap heeft opgedaan. Hij kan met zijn kennis en ervaring een positieve bijdrage leveren aan het besturen van onze mooie stad en de dorpen.’’