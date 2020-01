CDA Kampen wil af van diesellucht langs IJsselkade

Markante Kamper politica Rie Woning overleden

11 januari Voormalig actievoerster en politica Rie Woning uit Kampen is donderdag op 84-jarige leeftijd overleden, zo is vandaag bekend geworden. Zij kampte al een aantal jaren met gezondheidsproblemen en moest om die reden in 2014 voortijdig haar raadslidmaatschap namens de partij Gemeentebelangen Kampen neerleggen. Bij haar vertrek uit de raad werd Woning koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.