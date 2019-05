CDJA huldigt Kampenaar Wim Duitman

Video Veertigdui­zend jonge palingen zwermen uit in viswater rond Kampen

14:29 Met het uitzetten van 40.000 jonge palingen heeft de palingstand rond Kampen vanochtend een flinke oppepper gekregen. De palingen werden door leden van de peurvereniging K.IJ.G uitgezet in Ganzendiep, IJssel en Zwartewater. Het betrof piepjonge aaltjes van ruim drie gram die in januari in Frankrijk zijn gevangen en die de komende jaren in deze omgeving volwassen zullen worden.