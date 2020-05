Cel- en werkstraffen geëist voor diefstal uit tientallen boten in Gat van Seveningen

Na een lange reeks van diefstallen werden de drie in mei 2019 aangehouden. De slachtoffers waren steeds bootbezitters in het Gat van Seveningen. Een gedupeerde zag tot drie keer toe zijn boot overhoop gehaald en zegt 12.000 euro schade te hebben geleden.

Na de derde keer was hij het zo zat dat hij via Facebook een beloning uitloofde. Daarna ging het balletje rollen en klopte de politie aan de deur bij de 40-jarige Jan S. in IJsselmuiden. Bij hem werden flink wat gestolen goederen getroffen. Bij een buurman van hem, de 32-jarige Saviël F., lagen onder andere koperen scheepsklokjes, gereedschappen, zaklantaarns maar ook een politiejasje.

S. zei in zijn eerste verhoor dat de spullen van ‘Gio’ zijn, waarna de 27-jarige Kampenaar Giovanni G. ook werd opgepakt, maar het drietal kwam eind mei weer op vrije voeten.

Een half jaar later wordt G. weer opgepakt. Dit keer wordt hij met een andere man in een achtertuig met tassen vol gestolen spullen gevonden. In de tassen zitten onder andere twaalf honkbalknuppels, afkomstig van het Pieter Zandt College in Kampen.