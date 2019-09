Celstraf en behandeling voor Zwolse scoutingleider na aanranding jongetje (10) uit Kampen

Ook met de twee minderjarige kinderen van zijn partner is een contactverbod opgelegd. P. H. heeft zich volgens de rechtbank vorig jaar als voormalig jeugdleider van een scoutinggroep in Kampen schuldig gemaakt aan ontucht met een 10-jarige jongen. Dat gebeurde tijdens een kamp in Dronten. De jongen sliep in een slaapzaal en merkte 's nachts dat de rits van zijn slaapzak werd opengetrokken. Vervolgens werd zijn onderbroek naar beneden gedaan en werd hij betast. Volgens de jongen ging het om jeugdleider H. Die ontkende en zei slechts dat hij de jongen had wakker geschud omdat hij een nachtmerrie had. Op de geslachtsdelen van de jongen werd echter dna van de man gevonden.