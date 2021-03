Celstraf en contactverbod voor ‘gestoorde’ bedreiger Kamper wethouder

KAART | Meeste positieve tests in Oost-Nederland sinds twee maanden, vier gemeenten vallen op

13 maart In de veiligheidsregio’s IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland zijn tussen gisterochtend en vanochtend 584 positieve coronatests gemeld. Sinds 15 januari lag dit aantal in deze regio niet meer zo hoog. Het beeld past in de ongunstige landelijke trend.