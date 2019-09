Celstraf voor fraude bij melkfabriek Lyempf Kampen

Dat bleek maandag uit het vonnis van de rechtbank in Zwolle. De Griekse ondernemer John K. werd als redder in nood in 2010 directeur van de noodlijdende fabriek. Maar in plaats van ruim 12 miljoen te investeren haalde hij in juni 2010 juist 6 miljoen euro van de rekening van de melkfabriek. Acht maanden later ging Lyempf failliet waarbij negentig werknemers hun baan verloren. K. is vrijgesproken van faillissementsfraude. Volgens de rechters wist hij niet dat hij met de overboeking het bedrijf meteen te gronde richtte.