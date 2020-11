Centrum Kampen moet toe naar minder winkels

Kamper zorgorgani­sa­tie begint corona-sneltest­straat

22 november Binnen een half uur duidelijkheid over een eventuele corona-besmetting. Bedrijven in Kampen kunnen vanaf 1 december een sneltest aanvragen. Voor 50 euro, exclusief BTW. Zorgorganisatie PGVZ stapt in Kampen in het gat van die commerciële sneltesten, directeur Gosse Noppert heeft de plannen al klaar liggen.