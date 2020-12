Chagrijnige klanten maken dat Primera Hanzehof in Kampen voorlopig sluit: ‘Als het zo moet, hoeft het van mij niet’

Boze klanten zorgen ervoor dat de Primera Hanzehof in winkelcentrum Hanzewijk in Kampen vanaf maandag de deuren sluit, ook voor het bezorgen en afhalen van pakketjes bij het PostNL-punt. ,,Als je de hele dag geïrriteerde mensen moet aanhoren, ben je er op een gegeven moment wel klaar mee.”

Kort lontje

,,Het gaat niet meer”, weet eigenaar Tim Veldhuis van de Primera Hanzehof. ,,We hebben daar een goedlopende winkel, maar nu mogen we helemaal niks meer verkopen. En dat levert veel verbale agressie op. Mensen worden boos en hebben soms een kort lontje.'' Mensen staan regelmatig te schreeuwen in de winkel, vertelt hij. ,,Dan roepen ze dingen als 'stom’ of 'wat een belachelijke regels’. Als je de hele dag geïrriteerde mensen moet aanhoren, ben je er op een gegeven moment wel klaar mee.”

Maar voordat hij de knoop doorhakte, legde hij het probleem voor bij zijn team van acht parttime medewerksters die in de winkel werken. Hij stelde ze voor een keuze: doorgaan op deze voet, of aan de slag bij zijn Coop-supermarkt aan de Hendrik van Viandenstraat. ,,Ze mochten het zelf besluiten'', aldus Veldhuis over de keuze die er toe leidde dat zijn personeel vanaf maandag in de supermarkt werkt en de Primera gesloten blijft.

,,Dan bestel ik het toch via bol.com?”

Producten uit zijn winkel bezorgt hij nu op bestelling, maar de winkel openhouden voor alleen maar de klanten van PostNL en boze bezoekers is volgens hem 'niet te doen'. ,,Wij verkopen boeken. Dan komt er iemand, die wil een boek van ons kopen. Als ik vertel dat dat niet kan, zegt de klant: dan bestel ik het toch via bol.com, en kom ik de volgende dag bij jullie ophalen”. Hij zucht. ,,Voor die paar centen die je voor een pakketje krijgt, moet je je toch echt afvragen waar je me bezig bent.”

In zijn supermarkt aan de Van Viandenstraat is ook een pakketjes-afhaalpunt, en daar wordt het nu ook steeds drukker merkt hij wel. ,,We kennen daar ook grenzen, bij vijftig pakketjes of meer per dag zeggen we daar ook tot hier en niet verder.'' Omdat ook andere PostNL-punten in heel Nederland de deuren sluiten wegens de lockdown verwacht hij wel problemen bij die pakkettenstroom. ,,De druk op alle andere punten gaat natuurlijk toenemen.''