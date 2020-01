Chinese chocoladeletters bij Kamper chocoladefestival

Het vijfjarig bestaan van de winkel wordt uiteraard gevierd in de winkel zelf, maar ook in Galerie Lus schuin tegenover De Swaen. ,,Deze ruimte is een beetje te smal voor de open dag’', wijst chocolademaker Roel van Gelder rond in zijn winkel waar de bezoekers zich zaterdagmiddag verdringen en verlekkeren aan het kleurrijke chocoladewerk. ,,Dus ik ben bij Galerie Lus geweest en gevraagd of ik daar de ruimte ook mocht gebruiken.’’