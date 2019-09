‘Christelijk kinderboek is helemaal niet prekerig’, zegt winnende schrijfster Willeke uit Mastenbroek

Illustrator en auteur Willeke Brouwer uit Mastenbroek is onderscheiden met de Hoogste Woordprijs, voor het beste christelijke kinderboek. Volgens de vakjury onderscheidt het boek ‘Lotte laat maar – De verwoestende puppy’ zich doordat het ‘niet alleen een vrolijk, eigentijds verhaal is met herkenbare thema’s, maar ook een diepere laag heeft’.

„Juist door een serieuze noot toe te voegen aan het verhaal onderscheidt Willeke Brouwer zich van al die andere graphic novels, die toch vaak wat meer om de grapjes draaien”, oordeelde de jury, die het verhaal in het boek zo sterk vindt ‘dat het waarschijnlijk zelfs verslonden zal worden door de kinderen die niet zo dol zijn op lezen’.

Is dat typisch voor het christelijke kinderboek, een serieuze noot?

„Ja, dat vroeg ik mij ook af. Het is geloof ik inderdaad wel zo dat christelijke boeken vaak een serieuze ondertoon hebben, maar dat heb ik in dit geval niet bewust geprobeerd. Ik ga uit van het gewone leven, waarin iedereen wel eens met ellende te maken heeft. Maar ik probeer het wel licht te maken.”

Zijn christelijke kinderboeken anders dan gewone?

„Ze zijn niet echt anders. Mensen denken al snel dat ze te prekerig zullen zijn, maar dat is helemaal niet zo. Ik denk dat je het verschil niet ziet. Behalve dan misschien dat grove taal en vloeken wordt vermeden. Dat hoort ook niet echt in kinderboeken.”

Wat betekent deze prijs voor jou?

„Het is superleuk dat ik gewonnen heb, vooral ook omdat ik nog maar sinds een jaar of vijf aan het schrijven ben. Op mijn 50e ben ik daar mee begonnen. Daarvoor was ik alleen illustrator. In die rol kreeg ik veel manuscripten waarvan ik dacht: dat zou ik zelf anders schrijven. Ik miste vaak humor.”

Had dat kroonjaar iets te maken met die stap?

„Niet echt. Uitgeverij Kok vroeg of ik een graphic novel zou willen illustreren. Dat leek me leuk. Nou, dan gaan we een schrijver zoeken zeiden ze. Toen heb ik gevraagd of ik het zelf eens mocht proberen en daarvoor kreeg ik groen licht. Lotte laat maar is mijn zevende boek inmiddels.”

Volledig scherm Het bekroonde boek. © Willeke Brouwer

Ook het winnende boek is een graphic novel. Is dat hetzelfde als een stripboek?

„Het komt overwaaien uit Amerika. Het is een verhaal met veel plaatjes en weinig tekst. Kinderen van nu zijn heel beeldgericht, die lezen geen lappen tekst meer. Graphic novels zijn gericht op kinderen van 10 tot 12 jaar, maar zowel jongere als oudere kinderen lezen ze ook wel. En kinderen met dyslexie.”

Wat wordt je volgende project?

„De kinderbijbel in graphic novel stijl, een opdracht van uitgeverij Royal Jongbloed. Op 24 oktober wordt het eerste deel bij Waanders in Zwolle gepresenteerd. Dat is dan het kerstverhaal. In maart volgend jaar volgt het paasverhaal en in december volgend jaar de hele kinderbijbel. Heel leuk, want zoiets is nog nooit gemaakt. Ik gebruik gewoon de oude verhalen, want die vind ik mooi. Daar voeg ik dan vage en wonderlijke dingen uit de bijbel aan toe. Die worden in de kinderbijbel vaak weggelaten omdat het te eng of spannend wordt gevonden, maar kinderen vinden dat juist ook wel mooi.”