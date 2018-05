ChristenUnie niet helemaal gerust op goedkopere dijken Kampereiland

'De fractie is verbaasd en blij dat een andere manier van dijkversteviging er toe leidt dat het werk tegen lagere kosten kan worden uitgevoerd', schrijft de fractie aan GS. 'Juist om op kritieke momenten de storm het hoofd te kunnen bieden, wil de CU-fractie echter ook zeker weten dat de andere en goedkopere manier van dijkverzwaring afdoende is.'

Kansberekening

De CU wil onder meer weten of er aantoonbare kwaliteitsverschillen zijn of verschillen in de te verwachten effecten bij overstromingen tussen de oude en nieuwe plannen. Ook wil ze weten of het Kampereiland werkelijk volledig is beschermd binnen de kansberekening van eens in de vijfhonderd jaar.