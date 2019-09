ChristenUnie pleit voor herdenkingsplek op Kamper begraafplaats voor kinderen die voor 24e week zwangerschap overlijden

Volgens de partij zijn er signalen vanuit de Kamper samenleving dat ouders met een kindje dat voor de 24e week in de zwangerschap is overleden, behoefte hebben aan een plek om hun kindje te begraven of herdenken. Op dit moment zijn er geen regels voor kinderen die te vroeg worden geboren, voor de 24e week van de zwangerschap. Wettelijke regels zijn er wel voor kinderen die na de 24e week te vroeg worden geboren.

De Kamper partij vraagt het college van b en w in schriftelijke vragen of er een plek is in Kampen waar te vroeg geboren kinderen kunnen worden begraven en herdacht. Als blijkt dat dat niet het geval is, wil ze graag van het Kamper college weten of het bereid is die ruimte op een van de begraafplaatsen in Kampen te maken.