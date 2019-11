Circulaire Hotspot verlengstuk van Kamper Kringloop

De onderneming wordt nu nog gefinancierd door de Kringloop Kampen maar moet uiteindelijk op eigen benen gaan staan. Volgens Henri Bouwmeester van de Kringloop Kampen is de Circulaire Hotspot een logisch vervolg op de reguliere consumentenkringloop. ,,Het past perfect in het plaatje'', aldus Bouwmeester. Peter Spijkerman zwaait de scepter over de hotspot aan de Dieselstraat.

Apart kantoor heeft u....

,,Ik noem dit mijn vijf euro-kantoor. Dat heeft het gekost qua inrichting. Deze tafel stond in een bejaardentehuis, het tafelblad was behoorlijk afgeleefd en heb ik opnieuw laten betimmeren. Zie je die kasten? Gemaakt van de afgedankte vloer van een sporthal.''

Hoe bent u bij de Circulaire Hotspot terechtgekomen?

,,Ik ben kwartiermaker circulariteit bij sloop- en bouwbedrijf Weever, zo is de samenwerking ontstaan met de Kringloop Kampen. Gecombineerd met mijn interesse in circulariteit.''

Wat is daar zo mooi aan dan?

,,Het momentum is nu daar. Mensen vinden het echt belangrijk, het gedrag van de consument begint ook te veranderen. Iedereen realiseert zich, zo kan het echt niet verder. Maar in de bouwwereld is het nog wel een beetje moeilijk verhaal, het gaat heel langzaam.''

Hoe gaat u met de hotspot te werk dan?

,,Bij de sloop gaat het vaak zo; het moet goedkoop en zo snel mogelijk. De opdrachtgever denkt vaak maar aan één ding. Wat wij nu doen is; we stellen één of twee mannetjes beschikbaar en gaan iets rustiger door met de sloop.''

En dan zit u met een heleboel hout...

,,Ja, en dat gaan we dan ontspijkeren. En we zetten de zaagmachine erin in sommige gevallen. Vaak is het ook nog veel beter hout, omdat het wat ouder is. Toen kregen bomen nog tijd om te groeien.''

Wat maakt u er dan van?

,,Wij noemen het de Eco Slaap Cabine 'Escape'. Een assemblageproduct dat bijvoorbeeld campingeigenaren in vijf, zes uur helemaal in elkaar kunnen zetten. Dit is ons eerste etalagemodel waar we de markt mee opgaan. Op 10 december moet 'ie helemaal klaar zijn, dan zetten we de deuren hier ook open voor het publiek. Het instapmodel kost ongeveer zevenduizend euro.''

Blijft het voorlopig bij dit soort eco-slaapcabines?

,,Ha, voor de marketing had ik er nog wel een hondenhok bij willen maken. Misschien gaan we straks ook wel blokhutten maken, maar de volgende stap is natuurlijk dat we ook huizen kunnen bouwen op deze manier.''