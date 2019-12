CJG én consultatiebureau samen gehuisvest in Kamper gemeentehuis

,,Er zit nog steeds ruimte in het stadhuis’’, weet wethouder Geert Meijering over het in 2000 opgeleverde gebouw. ,,Het is destijds redelijk ruim neergezet.’’ Het Centrum voor Jeugd en Gezin zit samen met het consultatiebureau in een pand aan de Wederiklaan, maar dat pand voldoet arbo-technisch gezien niet meer. Voor de komst van het CJG was al zo’n 285.000 euro gereserveerd voor huisvesting in het stadhuis, daar komt nu nog eens zo’n 110.000 euro extra bij voor de huisvesting van het consultatiebureau.

Vreemde eend

Het CJG was volgens wethouder Meijering al een beetje een ‘vreemde eend in de bijt’ omdat ze als gemeentelijke instelling niet in het stadhuis gevestigd was. ,,En toen zijn we met het consultatiebureau gaan kijken of we hun expertise ook in huis willen hebben.’’Het antwoord daarop bleek ja te zijn, reden waarom in de loop van 2020 ook het consultatiebureau te vinden zal zijn in het gemeentehuis aan het Berghuisplein. ,,Ook al omdat er een duidelijke link zit tussen het werk dat het consultatiebureau doet en het werk van het CJG’’, verduidelijkt de wethouder . De keuze leidt volgens hem tot ‘nog meer levendigheid en reuring in het stadhuis’. De verhuizing levert ook een financieel voordeeltje op, het consultatiebureau gaat jaarlijks zo’n 14.000 euro huur betalen aan de gemeente.