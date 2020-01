Claudia uit Kampen maakt buidels voor verbrande kangoeroes uit K3-dekbed ‘Ik heb er om moeten huilen’

Led-reclamebor­den in Kampen blijven nog even donker

13 januari De drie levensgrote ledborden die deze week zijn geplaatst langs invalswegen naar Kampen blijven nog even op zwart staan; de sensoren die aangeven of het licht of donker is, werken namelijk nog niet. ,,Daar kwamen we bij de plaatsing achter”, verklaart directeur Alex Ermers van exploitant Brouwer en Partners.