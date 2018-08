Clubs uit Kampen strijden tegen elkaar in voetbalquiz

Zwier Kanis, eigenaar van Café Restaurant De Oase in Zalk, organiseert op 7 september in zijn horecagelegenheid een grote, regionale voetbalpubquiz. Alle clubs uit de regio zijn welkom.

Waarom een voetbalquiz, Zwier?

,,Wij organiseren in de Oase in Zalk al een tijdje algemene pubquizzen en die slaan behoorlijk aan. Omdat we er tijdens het WK niet bij waren, zochten we naar iets om de verveling een beetje tegen te gaan, zo kwamen we op het idee van een voetbalquiz."

Inhakend op een landelijke trend?

,,Een beetje wel, voetbalquizzen zijn de laatste jaren erg populair. Omdat het iets te kort dag was voor de zomer zelf, hebben we vrijdag 7 september geprikt als datum. Ik heb tijdens de kampioensreceptie van SV Zalk geflyerd, daar waren immers ook vertegenwoordigers van de andere regionale clubs aanwezig. We willen er echt een grote, regionale voetbalquiz van maken."

Welke clubs zijn dat?

,,VV 's-Heerenbroek, VV Kampen, DOS Kampen, Go Ahead Kampen, VV KHC, VV Wilsum, IJVV en SV Zalk. Als er twee teams per club met maximaal vijf deelnemers worden ingeschreven, zitten we aan tachtig deelnemers. Dat is ongeveer het maximum."

Hoe kunnen zij zich inschrijven?

,,Gewoon mij bellen, via 038 - 363 62 70 of 06 - 20 13 49 23."

Wat voor soort vragen kunnen de deelnemers verwachten?

,,Er staan door de pubquiz al veel leuke vragen in onze database, maar het is ook wel leuk om een aantal regionale vragen te doen. Ook over de moeilijkheidsgraad stoeien we nog, want vragen naar de naam van het stadion van Manchester United is misschien te makkelijk voor echte liefhebbers. En we zijn nog een beetje in dubio over multiplechoice- of open vragen. Wat vindtjij?"

Open vragen en zo moeilijk mogelijk.