Coalitiepartijen Kampen geven tussenstand onderhandelingen

Eén straat, twee huisvuilta­rie­ven in Kampen

26 april Binnenstadbewoners in Kampen hebben jarenlang te veel of misschien wel te weinig betaald voor het storten van hun huisvuil. Twee containers aan de Boven Nieuwstraat blijken namelijk in omvang te verschillen, terwijl hetzelfde bedrag in rekening werd gebracht.