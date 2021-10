Cocaïne of xtc bestellen in Kampen? ‘Apotheker97’ wist wel raad, maar nu niet meer

Bedrijfswo­nin­gen Kievit­straat ‘feitelijk onverkoop­baar’

1 oktober De eigenaar van het perceel op de hoek Haatlanderdijk/Kievitstraat mag van de gemeente onderzoeken of het ook mogelijk is hier ‘gewone’ huizen neer te zetten in plaats van bedrijfswoningen. Daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig, de gemeente Kampen heeft nu aangegeven een ‘positieve grondhouding’ te hebben over die mogelijke wijziging.