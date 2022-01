Cocktail van drank, drugs en medicijnen veroorzaakte psychose van de ‘dakpangooier’ in Kampen

De man die afgelopen zomer in de binnenstad van Kampen politiemensen vanaf een dak bekogelde met dakpannen, verkeerde in een psychose die werd veroorzaakt door een combinatie van medicijngebruik, drank en drugs.

Dat bleek maandag voor de rechtbank in Almelo waar de zaak tegen ‘dakpannengooier’ Hendrik W. (60) uit Kampen behandeld werd. Dat ging niet van een leien dakje, omdat zowel W. als zijn advocaat Sydney Smeets zich vlak voor aanvang van de zitting melden bij de Zwolse rechtbank. Beiden hebben de oproep voor de zitting niet goed gelezen, maar gelukkig kan er snel een videoverbinding tot stand gebracht worden.

W. komt, deels door eigen toedoen, op 15 juli vorig jaar in een bijzondere situatie terecht. Het gaat al een tijdje niet zo goed met hem, hij gaat zich te buiten aan drank en drugs en krijgt antidepressiva. Bij een Thaise massagesalon krijgt hij onenigheid, waarna hij op de vlucht slaat. Na zich eerst te hebben verstopt in een tuin ziet hij kans binnen te komen bij een pand aan de Buiten Nieuwstraat. Daar klimt hij op het dak en begint hij met dakpannen te gooien.

‘Verschrikkelijk’

Een politieman die W. kent probeert hem tot kalmte te brengen. Hij krijgt redelijk heldere antwoorden van W., maar moet tegelijkertijd de bijna drie kilo zware dakpannen die de Kampenaar naar hem gooit ontwijken. Via de videoverbinding is te horen dat het W. zwaar valt om te horen wat hij uitspookte. ,,Ik weet er niets meer van maar schaam me dood daarvoor”, zegt hij. “Het is verschrikkelijk!”

Als W. in de boeien geslagen is wordt de schade opgemaakt. Een politieauto is zwaar beschadigd, net als dat er schade is aan een andere auto. Het dak is eveneens toegetakeld en er zijn bloempotten kapot gegaan. De politie wil ruim 17.000 euro schade vergoed hebben, want hun voertuigen zijn niet te verzekeren tegen dit soort averij.

Stoornis

Sinds het incident is de hulpverlening rond W. opgeschaald. Hij krijgt begeleiding, medicatie via een maandelijks depot en voelt zich goed. Deskundigen stellen dat hij door een manisch psychotische stoornis volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard moet worden, maar daar zien zowel officier van justitie als rechter geen heil in.

W. wist kort na het gebeuren nog wel wat er was gebeurd, daarnaast bracht hij zichzelf met drank en drugs in de problemen. W. krijgt een voorwaardelijke werkstraf van 120 uur opgelegd. Schade hoeft hij niet te vergoeden, dat is een kwestie waar een burgerlijke rechter zich maar over moet ontfermen, vindt de politierechter.

Bij het incident van de ‘dakpangooier’ vorig jaar juli maakte de Stentor deze video:

