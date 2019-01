College handelt ‘discutabel’ bij sloop paupervilla in Kampen, vindt GroenLinks

Meerdere erfgoedorganisaties in Kampen hadden een aanvraag ingediend om de villa tot gemeentelijk monument te benoemen. Op dat verzoek werd volgens Jeurink lange tijd niet gereageerd. In december kregen de organisaties een brief met daarin de mededeling dat het honoreren van de aanvraag niet aannemelijk is, omdat een meerderheid van de gemeenteraad heeft opgeroepen om de villa te slopen. Vrijdag werd bekend dat de aanvraag is afgewezen en de sloopvergunning onder voorwaarden is verleend.

Beschuldiging

Volgens Jeurink wekt de gang van zaken de indruk dat de monumentenaanvraag ‘onzorgvuldig’ en ‘bevooroordeeld’ is behandeld. Holtland wuifde die beschuldiging van de hand. Volgens hem zijn er nog mogelijkheden om bezwaar in te dienen om te toetsen of de procedure correct is verlopen. ,,De opdracht van de gemeenteraad is om de villa snel te slopen. Dan is het niet wenselijk om net daarvoor de monumentale status te verlenen. We willen op die plek iets anders bouwen wat past in het beschermd stadsgezicht", aldus de wethouder maandagavond.