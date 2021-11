College Kampen moet aan de bak met herinrichting Schans Buitenwacht

Bestuurder op gestolen scooter in Kampen gepakt vanwege ontbreken­de nummer­plaat

Een snorfietser in Kampen is gisteren door de politie van de weg geplukt. De agenten hielden de bestuurder staande omdat deze zonder kentekenplaat reed. Na een beetje uitzoekwerk bleek dat de scooter gestolen was. De scooterrijder is aangehouden op verdenking van heling en overgebracht naar een politiecel.

7 november