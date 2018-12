College Kampen moet op zoek naar geldschieters voor IJsselkogge

De hoge kosten van een eigen museumvleugel voor de IJsselkogge, geraamd op 7,6 miljoen euro plus of min dertig procent, was alle fracties na het lezen van het rapport van LAgroup over de toekomst van het museum goed bijgebleven. En ook de inschatting van de onderzoekers dat ‘het kogge-effect’ maar zo’n duizend extra bezoekers per jaar zal opleveren. Dat riep met name bij CU en VVD de vraag op of dit een miljoeneninvestering rechtvaardigt.