Commissaris van de Koning heeft nog geen zorgen over trage coalitievorming in Kampen

Heidema was deze week op werkbezoek in Kampen en sprak daar onder andere met het huidige gemeentebestuur over de situatie, waarbij er nog steeds geen nieuwe coalitie is gevormd na de verkiezingen van 16 maart. ,,Als de lokale situatie vraagt om er even iets meer tijd voor te nemen, heb ik liever een coalitie waar goed over na is gedacht dan dat er haastwerk wordt geleverd.’’