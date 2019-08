Computerhandel in IJsselmuiden ontsnapt aan miskleun met 700 euro aan vals geld

Het is de eerste keer voor Brink dat er met vals geld wordt betaald in zijn winkel. ,,Ik ben winkelier dus ik ben altijd wel scherp op de biljetten. Maar ik heb ze nooit eerder in handen gehad hier. Het was dat er naast de 14 valse briefjes van 50 euro, ook een aantal echte bij zaten. Als ze allemaal nep waren geweest, had ik het denk ik niet direct doorgehad.’’ De valse briefjes voelden volgens Brink net wat anders aan. ,,Ik heb de briefjes op een rijtje gelegd en zag dat het serienummer op de valse briefjes allemaal dezelfde was. En de kleuren van de echte briefjes zijn wat feller.’’