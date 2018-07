Conciërge moet overlast bij station Kampen Zuid beperken

Veel fietsers parkeren hun fiets niet in de rekken bij station. Bij de fietsenstalling hangen sinds kort bordjes die fietsers erop wijzen dat ze dat wel moeten doen. Een conciërge zou de situatie in de gaten kunnen houden, denkt het college van Kampen. ,,We gaan het eerst zo proberen'', zegt wethouder Albert Holtland in een toelichting. Met zwaarder geschut wil hij nog niet komen. ,,Fietsen inladen, meenemen en tegen betaling laten afhalen is nu nog een stap te ver. Laten we eerst met heropvoeding proberen.''