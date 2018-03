Conservering IJsselkogge half jaar vertraagd door stormschade

,,Het is erg rot. Maar als het moet gebeuren, dan nu", aldus Laura Koehler. Zij leidt namens de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed de conservering. ,,We waren nog niet begonnen met het besproeien van het wrak met PEG. Het enige gevolg is dat we een half jaar later met de zes jaar durende conservering kunnen beginnen."

Steviger

Tijdens de storm in januari is de nok van de hal bij Batavialand in Lelystad beschadigd. De storm kwam onder het gedeelte van het dak, dat in de toekomst open zou gaan. Dit om de luchtvochtigheid in de hal te laten dalen. In de komende periode wordt een nieuw dak geplaatst. De nok wordt steviger en krijgt een ander systeem om lucht door te laten. De extra kosten worden geschat op circa 500.000 euro.