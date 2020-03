Consultatiebureau en CJG Kampen verhuizen na de zomer

Deze borden bij knooppunt Hattemer­broek kosten 1500 euro per dag (na een jaar staat de teller op bijna 700.000 euro)

8:00 Al sinds december 2018 huurt Rijkswaterstaat matrixborden die de veiligheid bij knooppunt Hattemerbroek moeten verbeteren. Toen werd beloofd dat er snel permanente borden zouden komen. Nu, meer dan een jaar later, is dat echter nog steeds niet gebeurd. In de tussentijd tikt Rijkswaterstaat 1500 euro per dag af voor de gehuurde borden.