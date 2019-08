Coop Kampen met tegenzin open op zondag

Hij was het eigenlijk niet van plan, maar ook voor supermarktbaas Tim Veldhuis is er geen ontkomen aan: zijn Coop-winkel aan de Hendrik van Viandenstraat in Kampen Zuid gaat nu ook op zondag open. Bijna een maand geleden deden zijn collega’s dat al, nadat de gemeenteraad van Kampen op 4 juli een streep zette door het verbod op zondagsopenstelling. Veldhuis volgde niet. „Maar ja, als je dan de omzet ziet op de maandag…je hebt gewoon geen keuze.”

En dus is de buurtsuper ‘op Zuid’ met ingang van 18 augustus van twaalf uur tot half zes ’s middags geopend. „Maar voor mij had het niet gehoeven”, zegt Veldhuis. Een opmerkelijke uitspraak voor de man die jarenlang de belangrijkste voorvechter was van zondag openstelling voor supermarkten. Al hield hij zich de laatste tijd hierover opvallend stil. „Ik had privé wat andere dingen”, zo verklaart hij die omslag. „En ik had ook geen medewerkers genoeg om open te gaan. Maar het klopt wel, ik ben van mening veranderd.”

Kritiek

Dat uitgerekend hij zijn winkel niet opende op zondag heeft tot felle reacties geleid op sociale media. Hij kreeg van alle kanten kritiek. „Dat het zo uit de hand liep op sociale media, dat had ik niet zien aankomen. Nee, ik ben niet bedreigd. Maar echt vriendelijk was het ook niet.”

Andere supermarkten in Kampen kunnen nog weinig zeggen over de effecten van de openstelling op zondag. „Drie zondagen is te kort om een analyse te kunnen geven. Bovendien kunnen we geen historische vergelijking maken omdat we pas dit jaar open zijn gegaan”, zegt bedrijfsleider Jasper Meijer van de AH supermarkt in het Stationskwartier. Hij ziet wel dat het lekker doorloopt op zondag. „Klanten die we spreken zaten er echt op te wachten”, aldus Meijer.

Omzetgroei

Ook bij AH aan de Lovinkstraat is het op zondag drukker dan verwacht, zegt manager Mark Pol van Bun, de eigenaar van beide AH-winkels in Kampen. „Het is beter dan we hadden ingeschat op basis van ervaringen elders”, aldus Pol. Openstelling op zondag leidt altijd wel tot enige verschuiving in de omzet zegt hij. Dat neemt niet weg dat onder de streep een hogere omzet resteert. „Je ziet groei, doordat mensen niet meer naar Zwolle of Dronten gaan. Nu kunnen klanten bij mooi weer nog barbecue spullen kopen, of vergeten boodschappen halen. Die gingen voorheen mogelijk naar de horeca – of bleven bij hun oorspronkelijke plan. De verwachting is dus dat het altijd leidt tot omzetgroei.”

Vakanties

Filiaalmanager Mike Niens van de Jumbo aan het Penningkruid hoeft op zondag nog niet te werken. Jumbo besloot om te beginnen met één van de twee winkels open op zondag en dat werd die aan het Hanzeplein in de Hanzewijk. Daar heerst volgens hem tevredenheid over de omzet op zondag. „Mijn maandag is nu ook wel iets minder, maar ik durf nog niet te zeggen of dit door de zondag komt. De eerste week was de maandag wel goed. Over een paar weken kan ik er meer over zeggen, als de vakanties voorbij zijn.”

Eenvoudiger