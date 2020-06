Corona vormt Kampense brasserie Smaeck om tot boerderijwinkel

video Je eigen mond op een mondkapje? Door een uitvinding in Kampen kan het

15 juni Nou heeft Age Kuperus al heel wat dingen in zijn leven bedrukt; papier uiteraard, maar ook bekers en placemats. Maar dat hij op z’n 70ste nog aan de bedrukte mondkapjes zou gaan, had hij een maand of drie geleden durven voorspellen. ,,Maar het is de tijd”, zegt de van huis uit Friese drukker.