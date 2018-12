Criminele asielzoekers plegen driekwart van winkeldiefstallen in Kampen

Bijna driekwart van de winkeldiefstallen in Kampen is dit jaar gepleegd door asielzoekers uit veilige landen. Zij verblijven meestal op het asielzoekerscentrum in Dronten. Dat schrijft burgemeester Bort Koelewijn in een brief aan de gemeenteraad. Het is een forse stijging vergeleken met 2017.

Tot 1 september zijn 81 winkeldiefstallen geregistreerd. In 62 gevallen kon een zogenoemde ‘veiligelander’ als dader worden aangewezen. Dat is een percentage van 77 procent. Van eind september tot 1 november zijn elf winkeldiefstallen genoteerd. In negen gevallen is een verdachte aangehouden. Vier keer ging het om een asielzoeker uit een veilig land; een percentage van 44 procent. Ter vergelijking: vorig jaar waren in Kampen 66 winkeldiefstallen. Daarvan werden er 39 gepleegd door ‘veiligelanders’; een percentage van 59 procent.

Groter probleem

Quote Het probleem is groter dan nu in beeld kan worden gebracht Bort Koelewijn, Burgemeester van Kampen ‘Het probleem is echter groter dan nu in beeld kan worden gebracht', schrijft Koelewijn. ‘De oorzaak hiervan is dat veel winkeldiefstallen niet ontdekt worden en dat winkeliers niet in alle gevallen aangifte doen. Ook worden bij aangehouden personen vaak gestolen goederen uit andere winkels aangetroffen, maar kan niet altijd worden aangetoond uit welke winkel dat komt.’ De politie noemt het aantal geregistreerde diefstallen ‘het topje van de ijsberg’.

Een maand geleden zwengelde GBK-raadslid Suat Azer de discussie over de stelende asielzoekers aan. Hij vroeg of Koelewijn bekend was met de diefstallen en overlast door asielzoekers uit Dronten. De burgemeester bekende dat het ging om een kleine, specifieke groep asielzoekers uit veilige landen als Marokko, Algerije, Tunesië en Oost-Europa. Koelewijn noemde hen criminelen die misbruik maken van de asielprocedure. Hun aanvraag is kansloos. Door in beroep te gaan tegen hun uitzetting, kunnen ze maandenlang in Nederland blijven en op rooftocht gaan.

Onrust

Sinds de publiciteit is het aantal winkeldiefstallen afgenomen, schrijft Koelewijn. Fré Helleman, voorzitter van de Ondernemersvereniging Kampen, bevestigt dat. ,,Asielzoekers weten dat extra op hen wordt gelet", zegt Helleman. ,,De politie treedt op, maar wordt onvoldoende gesteund door de landelijke politiek. Asielzoekers die 's ochtends worden gearresteerd lopen een paar uur later weer door de winkelstraat. Ze blijven in groepjes voor winkels hangen waar ze zijn gepakt. Dat zorgt voor onrust, het voelt bedreigend. De politie jaagt hen weg, maar de klanten komen niet.”