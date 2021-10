Cruciale rol voor Urker kotter bij oplossen mysterieuze verdwijning ‘opa Dirk’ uit Kampen

Tieners melden zich na vondst verscheur­de regenboog­vlag in Kampen: ‘Was verjaar­dags­feest­je’

12 oktober Vier tieners hebben zich op het politiebureau gemeld nadat een regenboogvlag in het centrum van Kampen werd verscheurd en aan een paal vastgeknoopt is teruggevonden. Het ging om een uit de hand gelopen verjaardagsfeestje. De kinderen, van wie één eigenaar is van de vlag, gaan binnenkort in gesprek over de actie. ,,Wat daar is gebeurd, beledigt mensen tot op het bot.”