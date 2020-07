Cruyff Court eerder op slot na overlast: ‘Als ik had geweten hoe erg het was, was ik hier nooit komen wonen’

Na twee jaar wachten heeft Kampen eindelijk de deelfiets

30 juni Ruim twee jaar nadat Kampen de komst van de elektrische ‘deelfiets’ aankondigde, is ’ie er dan eindelijk. Maar niet van de organisatie Kris Kras, die een proef wilde beginnen in Kampen. In plaats daarvan is de Zwolse ondernemer Oumar Sylla (28) in het gat gesprongen. „Van Kris Kras heb ik nooit meer wat gehoord”, zei wethouder Albert Holtland vanmiddag, bij de ingebruikname van de eerste zeven deelfietsen.