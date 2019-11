Dagje duurzaamheid in Kampen: denken en doen

Diverse ‘groene’ organisaties presenteerden zich in de Stadskazerne, waaronder de vrijwilligers achter de ‘Groene Brunneper’ die bezoekers de kans gaven een eigen pruimenboom mee naar huis te nemen. Niet een volgroeide overigens, maar een boom (letterlijk) in de dop. ,,Heel erg leuk’', vindt bibliotheekbezoekster Angela Wolda het dan ook dat ze over een paar jaar een eigen pruimenboom in de tuin heeft staan. ,,Ik denk wel dat het nog even duurt voordat er pruimen aan komen. Volgens mij pas als hij groot is’', wijst ze op zoon Milan die verderop bijenzaadjes krijgt van de lokale imkervereniging. Robert de Reu van de Groene Brunneper erkent dat het nog wel even kan duren voor de nu geplante boom vruchten gaat dragen. ,,Maar geduld is een schone zaak’'.

Knutselen met afgedankte materialen

Op de bovenste verdieping wordt er inmiddels flink geknutseld in het ‘upcycling atelier’ waar met behulp van afgedankte materialen toch nog bruikbare spullen gemaakt kunnen worden. En zo is Sanne Wezenberg (12) hier bezig met het maken van een spelletje, gemaakt van afgedankte stripboeken en amandelpitten. ,,En ik heb al een armbandje gemaakt van afgedankt leer’', laat ze haar pols zien. Heel erg bezig met duurzaamheid is ze niet, moet ze eerlijk bekennen. Een gedachte om Kampen wat duurzamer te maken? Na enig peinzen komt ze met een oplossing. ,,Het kan misschien allemaal wat goedkoper’', denkt ze over bijvoorbeeld (te) dure zonnepanelen.

Quote We zijn lekker op weg, maar het is ook nog een stukje bewustwor­ding Irma van der Sloot, wethouder duurzaamheid