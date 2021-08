Dankzij Elina Blokzijl-Schmidt is er eindelijk koffie langs het Reevediep

,,Neus dichtknijpen en springen’’, was het voor Elina (39) toen ze in maart vorig jaar haar carrière als fiscalist inruilde voor het werken met en in haar eigen mobiele espressobar. Op verschillende plekken in Kampen was ze al aan het ‘venten’, zoals dat zo mooi heet met haar koffiewagen. Iets waarvoor geen vergunning vereist is. In die hoedanigheid had ze al eens de oevers van het Reevediep aangedaan, maar een vaste standplaats had ze daar nog niet. ,,Dus ik had in al mijn onbenul een briefje gestuurd naar de gemeente met de vraag; ik wil daar graag gaan staan, kan dat niet gewoon.’’