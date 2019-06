Dansers dansen weer op Pothuus in Kampen

Full Color Festival in Kampen trekt 28.000 bezoekers: volle vrijdag is blijvertje

13:17 Voor het eerst een volledig programma op vrijdagavond en uitstekend weer leverde het Full Color Festival een bezoekersrecord op. Mede-organisator Emma Quilligan schat in dat er vrijdag en zaterdag zo'n 28 duizend bezoekers naar het Stadspark kwamen. ,,De volle vrijdagavond is een blijvertje. Er zit zeker groei in, als is het nog te vroeg om harde toezeggingen te doen.”